Программа Австрии для Евросоюза

В Брюссель приехал в полном составе кабинет министров Австрии во главе с канцлером. Себастьян Курц представил программу председательства своей страны в Евросоюзе, которое начинается 1 июля. Главное внимание в предстоящие полгода предполагается уделить безопасности, миграции, выходу из ЕС Великобритании и общему бюджету.

Глава Еврокомиссии сказал, что встреча была позитивной, и что на Австрию ложится большая ответственность:

«Мы должны решить проблему беженцев, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Когда это произойдёт, сказать трудно - министры внутренних дел не смогли прийти к согласию по этому вопросу, мы снова обсудим его уже на встрече ЕС в верхах в конце июня. Для меня охрана внешней границы - важнее всего».

Ведущие австрийские политики выступают за ужесточение системы предоставления убежища.

«Мы считаем задачей Австрии наведение мостов в Европейском союзе, - сказал канцлер. - В последние годы, будучи министром иностранных дел, я видел, что в Европе растёт напряженность между Севером и Югом, Востоком и Западом. Мы намерены восстановить тесное сотрудничесто внутри ЕС».

Курц хочет использовать хорошие связи Вены с Москвой и Вашингтоном, чтобы придать Брюсселю веса на мировой арене.