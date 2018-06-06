Сборная Аргентины по футболу отменила товарищеский матч со сборной Израиля, который должен был состояться в Иерусалиме в субботу, за четыре дня до начала Чемпионата мира по футболу. Решение было принято по призыву Палестинской футбольной ассоциации, по мнению которой, Израиль заслуживает международного бойкота из-за кровопролития в Газе.
Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем
Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем
Посольство Израиля в Аргентине выразило сожаление решением аргентинских футболистов, объяснив его угрозами и провокациями со стороны палестинцев.
Перед тем как решение об отмене матча была принято пропалестинские активисты проводили акцию протеста у стадиона в Барселоне, где тренируется сборная Аргентины. Многие из них размахивали футболками капитана сборной Лионеля Месси, символически запачканной кровью.
В Палестине приветствовали решение, принятое аргентинскими футболистами. Глава Палестинской ассоциации футбола Джибрил Раджуб назвал его "красной карточкой израильтянам от остального мира".