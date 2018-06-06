Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем

Сборная Аргентины по футболу отменила товарищеский матч со сборной Израиля, который должен был состояться в Иерусалиме в субботу, за четыре дня до начала Чемпионата мира по футболу. Решение было принято по призыву Палестинской футбольной ассоциации, по мнению которой, Израиль заслуживает международного бойкота из-за кровопролития в Газе.