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Аргентина

Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем

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Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем

Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем
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REUTERS/Mohamad Torokman
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Сборная Аргентины по футболу отменила товарищеский матч со сборной Израиля, который должен был состояться в Иерусалиме в субботу, за четыре дня до начала Чемпионата мира по футболу. Решение было принято по призыву Палестинской футбольной ассоциации, по мнению которой, Израиль заслуживает международного бойкота из-за кровопролития в Газе.

Посольство Израиля в Аргентине выразило сожаление решением аргентинских футболистов, объяснив его угрозами и провокациями со стороны палестинцев.

Перед тем как решение об отмене матча была принято пропалестинские активисты проводили акцию протеста у стадиона в Барселоне, где тренируется сборная Аргентины. Многие из них размахивали футболками капитана сборной Лионеля Месси, символически запачканной кровью.

REUTERS/Albert Gea

В Палестине приветствовали решение, принятое аргентинскими футболистами. Глава Палестинской ассоциации футбола Джибрил Раджуб назвал его "красной карточкой израильтянам от остального мира".