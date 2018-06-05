Целлофановые реки, пластмассовые берега

В этом году его столицей выбран индийский город Нью-Дели. Девиз - "Борьба с пластиковыми отходами".

Государства Юго-восточной Азии - главные производители пластика в мире. Как и в соседних странах, загрязнение среды во Вьетнаме угрожает, прежде всего, здоровью местных жителей.

"Да, мы страдаем. Особенно в жаркую погоду. В нашей деревне тогда стоит страшная вонь. Нам бы хотелось, чтобы власти, наконец, занялись данной проблемой. Нам нужен чистый воздух", - говорит местная жительница Дао Ти Ли.

Другие жертвы загрязнения - морские жители. В Таиланде умер кит, в желудке которого обнаружили десятки пакетов. Согласно данным ООН, ежегодно в океаны попадают около восьми миллионов тонн пластиковых отходов.

"К береговой линии приплывает мусор из Вьетнама, Китая, Камбоджи и, конечно, самого Таиланда. Это медицинские и хозяйственные отходы, зажигалки и даже детская обувь", - говорит предприниматель Томас Кох

Но и Европа далека от совершенства. В Швейцарии прошла акция по очистке Женевского озера. Из водоема выловили 5 тонн отходов, в том числе 43 тысячи окурков.