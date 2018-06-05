Всемирный банк - за равноправие женщин

В Евросоюзе, как и всём мире, женщины имееют меньше возможности для участия в экономическом подъёме своих стран, чем мужчины. Всемирный банк называет это нереализованным потенциалом человечества. Исполнительный директор этой организации решила привлечь внимание к проблеме неравенства полов в связи с проходящими в Брюсселе Днями развития ЕС. Кристалина Георгиева, в прошлом вице-президент еврокомиссии, побывала в студии Евроньюс.

Наш корреспондент Эфи Кустокоста спросила её, как обстоит дело в Европе с положением женщин.

Георгиева: Еще не так, как оно должно быть. Гендерное равенство является целью, а не реальностью даже в богатых странах. Мир беднее на 160 триллионов долларов, чем он мог бы быть, если бы женщины полноценно использовались в качестве рабочей силы, и им платили за это столько же, сколько мужчинам.

Евроньюс: Я слышал, что год назад Кристин Лагард из МВФ заявила, имея в виду Японию: “если вы не улучшите положение женщин на рынке труда, тогда вы должны принимать и селить у себя мигрантов" — в силу демографических причин.

Георгиева: То же самое в Европе, такая же проблема. Европа - стареющим регион, и, если мы не будем расширять участие женщин в трудовой деятельности, то мы не будем улучшать нашу способность удовлетворять потребности экономики. И тогда, конечно же, нам придется компенсировать это увеличением миграции.

Евроньюс: Что должны делать европейские страны или ЕС для увеличения ВВП с помощью женщин?

Георгиева: Это не так сложно, как нейрохирургия. Просто нужно обеспечть, чтобы девочки ходили в школу, учились там тому же, чему учатся мальчики, например, математике, чтобы они затем занимали достойное место в науке. Женщины должны имеют равный с мужчинами доступ к финансам, чтобы им открывалось больше возможностей в бизнесе. А когда они станут предпринимателями, должны действовать приспособленные для этого пола инструменты, которе помогали бы им добиваться успеха.

Евроньюс: В чем особенности это проблемы в Европе?

Георгиева: Когда разговариваешь с женщинами, от них обычно слышишь две вещи. Во-первых, им нужно больше систем поддержки для молодых семей, особенно, когда у них маленькие дети. Во-вторых, женщины говорят о доступе к финансированию и предпринимательской поддержке, о признании того, что женщины могут занимать ведущие позиции в бизнесе. С этим связана ещё одна очень жаркая дискуссия в Европе - о квотах для женщин, и мои взгляды по этому вопросу имеют конкретные основания.

Евроньюс: Согласны ли вы с этим?

Георгиева: Я абсолютно согласна. Если у нас не будет квот, то могут уйти годы, если ни столетия, чтобы достичь равенства полов.