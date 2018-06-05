ЧМ-2018: как болеть за Испанию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.
Название сборной: Selección Española de Fútbol
Прозвище: La Roja («Красная команда»). Эпитет также оспаривает сборная Чили.
Эмблема: герб Испании
Как называют болельщиков: никак
Штаб на ЧМ-2018: Краснодар
Что поют и скандируют трибуны?
Yo soy español, español, español ("Я – испанец!..")
España, España, oé, oé, oé
Oé oé oé
Поскольку в национальном гимне нет слов, то болельщики и игроки либо слушают не открывая рта, либо напевают “la la la, lo lo lo”.
Язык испанской трибуны:
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Гол: gol
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Оф-сайд: fuera de juego
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Игра: partido
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Нарушение: falta
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Свободный удар: falta, penalty
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«Судью на мыло»: árbitro comprao (буквально, «судью купили»)
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«Грязная игра»: trampa (обычно с дополнительным эпитетом)
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«Команда (противника) – отстой!»: son unos mantas. (буквально, «они как одеяло»)
Суперфанат: Маноло эль-дель-Бомбо (Manolo el del bombo). Барабанщик, фактически, маскот испанских фанатов.
Худший момент в истории кубков мира: В 2002 году Испания проиграла в серии пенальти сборной Южной Кореи
Самый запомнившийся момент в истории кубков мира: ЧМ-2010 (также участие в Евро-2008 и 2012).
Звёздные игроки: Иньеста, Пике, Рамос, капитан команды Пепе Рейна. (video)
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