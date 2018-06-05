ЧМ-2018: как болеть за Испанию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Selección Española de Fútbol

Прозвище: La Roja («Красная команда»). Эпитет также оспаривает сборная Чили.

Эмблема: герб Испании

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Краснодар

Что поют и скандируют трибуны?