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ЧМ-2018: как болеть за Испанию?

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ЧМ-2018: как болеть за Испанию?

ЧМ-2018: как болеть за Испанию?
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Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Selección Española de Fútbol

Прозвище: La Roja («Красная команда»). Эпитет также оспаривает сборная Чили.

Эмблема: герб Испании

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Краснодар

Что поют и скандируют трибуны?

  • A por ellos (буквально: "Давай, за них!")

  • Yo soy español, español, español ("Я – испанец!..")

  • España, España, oé, oé, oé

  • Oé oé oé

  • Поскольку в национальном гимне нет слов, то болельщики и игроки либо слушают не открывая рта, либо напевают “la la la, lo lo lo”.

    • Язык испанской трибуны:

    • Гол: gol

    • Оф-сайд: fuera de juego

    • Игра: partido

    • Нарушение: falta

    • Свободный удар: falta, penalty

    • «Судью на мыло»: árbitro comprao (буквально, «судью купили»)

    • «Грязная игра»: trampa (обычно с дополнительным эпитетом)

    • «Команда (противника) – отстой!»: son unos mantas. (буквально, «они как одеяло»)

    Суперфанат: Маноло эль-дель-Бомбо (Manolo el del bombo). Барабанщик, фактически, маскот испанских фанатов.

    Худший момент в истории кубков мира: В 2002 году Испания проиграла в серии пенальти сборной Южной Кореи

    Самый запомнившийся момент в истории кубков мира: ЧМ-2010 (также участие в Евро-2008 и 2012).

    Звёздные игроки: Иньеста, Пике, Рамос, капитан команды Пепе Рейна. (video)

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    #Rusia2017 #VamosEspaña #AporelMundial

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