ЧМ-2018: как болеть за Германию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: deutsche Fußballnationalmannschaft [дойче фусбол-националь-манншафт]

Прозвище: Die Mannschaft [ди Манншафт]

Эмблема: федеральный герб Германии (геральдиченский орёл)

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Ватутинки (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?