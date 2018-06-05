ЧМ-2018: как болеть за Германию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.
Название сборной: deutsche Fußballnationalmannschaft [дойче фусбол-националь-манншафт]
Прозвище: Die Mannschaft [ди Манншафт]
Эмблема: федеральный герб Германии (геральдиченский орёл)
Как называют болельщиков: никак
Штаб на ЧМ-2018: Ватутинки (Подмосковье)
Что поют и скандируют трибуны?
Steht auf wenn ihr Deutsche seid! ([штет ауф венн иэ дойче зайт] «Вставай, если ты немец»)
Язык немецкой трибуны:
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Гол: Tor [то’]
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Офф-сайд: Abseits [абзайтс]
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Игра: Spiel [шпиль]
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Нарушение: Faul [фауль]
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Свободный удар: Freistoß [фрайс-тосс]
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«Судью на мыло!»: Der Schiri ist gekauft! (буквально: «Судью купили»)
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Обман/разводка: Schwalbe [швальбе]
Суперфанат: Армин Холленштайнер (Armin Hollensteiner), на все игры приезжает на автомобиле благодаря любви к путешествиям и.. из-за боязни полётов на самолёте
Самый драматичный момент в истории кубков мира:
“Унижение в Кордобе”: в 1978 году в Аргентине чемпионы мира, сборная ФРГ, терпит поражение в матче с Австрией (2:3) и выбывает из борьбы на предварительном этапе кубка. В 1998 году, будучи фаворитом чемпионата, Германия в четверть финале проиграла команде Хорватии (со счётом 0:3).
Самый запомнившийся момент в истории сборной:
“Бернское чудо”: на ЧМ 1954 в Швейцарии сборная Западной Германии выигрывает в матче против явного фаворита – сборной Венгрии. Триумф 7:1 в матче с бразильской сборной (на их домашнем стадионе) в полуфинале кубка 2014 года, после чего «манншафт» выходит в финал.
Звёздные игроки:
Томас Мюллер (Thomas Müller) – форвард «Баварии» находится в отличной форме и провёл хороший сезон в Бундеслиге, кандидат на титул лучшего игрока ЧМ 2018.
Вратарь Мануэль Нойер (Manuel Neuer) – долгое время лечился после травмы, остаётся среди главных надежд немецких фанатов
Команда в соцсетях:
Популярные хештеги:
#WM2018 #ZSMMN (сокр. от “zusammen” – «вместе»)
Игроки сборной в Твиттере:
Die Mannschaft @DFB_Team
Thomas Müller @esmuellert_
Antonio Rüdiger @ToniRuediger
Jerome Boateng @JB17Official
Toni Kroos @ToniKroos
Кто следит за матчами?
@DFB_Team
Неофициальный гимн «Манншафт»
Запись при участии Жерома Боатенга и Джэка Уайтхола.
“England and Germany join forces”
«Анекдот» про команду
Наставник сборной Йоахим Лёв обожает шоколад и раньше он съедал до четырёх плиток в день.