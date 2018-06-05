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ЧМ-2018: как болеть за Германию?

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ЧМ-2018: как болеть за Германию?

ЧМ-2018: как болеть за Германию?
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Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: deutsche Fußballnationalmannschaft [дойче фусбол-националь-манншафт]

Прозвище: Die Mannschaft [ди Манншафт]

Эмблема: федеральный герб Германии (геральдиченский орёл)

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Ватутинки (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?

  • Deutschlaaand, Deutschlaaand

  • Steht auf wenn ihr Deutsche seid! ([штет ауф венн иэ дойче зайт] «Вставай, если ты немец»)

    • Язык немецкой трибуны:

    • Гол: Tor [то’]

    • Офф-сайд: Abseits [абзайтс]

    • Игра: Spiel [шпиль]

    • Нарушение: Faul [фауль]

    • Свободный удар: Freistoß [фрайс-тосс]

    • «Судью на мыло!»: Der Schiri ist gekauft! (буквально: «Судью купили»)

    • Обман/разводка: Schwalbe [швальбе]

    Суперфанат: Армин Холленштайнер (Armin Hollensteiner), на все игры приезжает на автомобиле благодаря любви к путешествиям и.. из-за боязни полётов на самолёте

    Самый драматичный момент в истории кубков мира:

    “Унижение в Кордобе”: в 1978 году в Аргентине чемпионы мира, сборная ФРГ, терпит поражение в матче с Австрией (2:3) и выбывает из борьбы на предварительном этапе кубка. В 1998 году, будучи фаворитом чемпионата, Германия в четверть финале проиграла команде Хорватии (со счётом 0:3).

    Самый запомнившийся момент в истории сборной:

    “Бернское чудо”: на ЧМ 1954 в Швейцарии сборная Западной Германии выигрывает в матче против явного фаворита – сборной Венгрии. Триумф 7:1 в матче с бразильской сборной (на их домашнем стадионе) в полуфинале кубка 2014 года, после чего «манншафт» выходит в финал.

    Звёздные игроки:

    Томас Мюллер (Thomas Müller) – форвард «Баварии» находится в отличной форме и провёл хороший сезон в Бундеслиге, кандидат на титул лучшего игрока ЧМ 2018.

    Вратарь Мануэль Нойер (Manuel Neuer) – долгое время лечился после травмы, остаётся среди главных надежд немецких фанатов

    Команда в соцсетях:

    Популярные хештеги:

    #WM2018 #ZSMMN (сокр. от “zusammen” – «вместе»)

    Игроки сборной в Твиттере:

    Die Mannschaft @DFB_Team

    Thomas Müller @esmuellert_

    Antonio Rüdiger @ToniRuediger

    Jerome Boateng @JB17Official

    Toni Kroos @ToniKroos

    Кто следит за матчами?

    @DFB_Team

    Неофициальный гимн «Манншафт»

    Запись при участии Жерома Боатенга и Джэка Уайтхола.

    England and Germany join forces

    «Анекдот» про команду

    Наставник сборной Йоахим Лёв обожает шоколад и раньше он съедал до четырёх плиток в день.