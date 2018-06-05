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ЧМ-2018: как болеть за Францию?

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ЧМ-2018: как болеть за Францию?

ЧМ-2018: как болеть за Францию?
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Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Equipe de France de football

Прозвище: les Bleus («Команда синих»)

Эмблема: петух (один из национальных символов – le coq gaulois)

Как называют болельщиков: в целом – никак, нокостяк фанатов именуют «Irrésistibles Français» (буквально, «неотразимые французы»)

Штаб на ЧМ-2018: Истра (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?

  • “Allez les Bleus” («Але-ле-блё» - «Вперёд, команда синих!»)

  • Qui ne saute pas n’est pas français” ("Кто не скачет, тот не француз")

  • Aux armes” ("К оружию" – цитата из Марсельезы)

  • “On est les champions” («Мы – чемпионы»)

  • И разумеется, национальный гимн, «Марсельеза»

    • Язык французской трибуны:

    • Гол: But («бют»)

    • Оф-сайд: Hors-jeu («ор-жё»)

    • Игра: match

    • Красная/жёлтая карточка: un carton rouge/jaune

    • Нарушение: Faute («фот»)

    • Свободный удар: Coup Franc («ку фран»)

    • «Судью на мыло!»: “Mais, il est où l’arbitre, mais il est où” («мэ ил э у ларбитр, мэ ил э у?» - буквально, «Где судья? Ну где же он?») или несколько вульгарное “aux chiottes, l'arbitre, aux chiottes” («о щьот ларбитр, о щьот» - «судью в сортир!»)

    • «Грязная игра»: “Il a plongé !” («иль а плонжэ» - букв. «он нырнул»)

    • «Команда (противника) – отстой!»: “Vous êtes de chèvres” («Вузэт дэ шевр» - букв. «Вы словно козы»)

    Суперфанат: Клеман д’Антиб (Clément d’Antibes) по прозвизу “Бальтазар” с петухом в руках

    Самый драматичный момент в истории кубков мира:

    Полуфинал ЧМ-1982, проигрыш сборной ФРГ при счёте 3:3, по пенальти 4:5. Также драматичное столкновение Патрика Баттисона с вратарём немецкой сборной Харальдом Шумахером, трагедия французского футбола. «Пролёт» в квалификации на ЧМ-1994: в последнем матче отбора с Болгарией, французов «добил» удар Костадинова в добавочное время. Ну и разумеется, удар Зидана в финале 2006 года (матч со сборной Италии проходил в Германии).

    Самый запомнившийся момент в истории кубков мира:

    Победа на домашнем стадионе на ЧМ-1998 в матче с Бразилией, 3:0

    Звёздные игроки: Антуан Гризманн, Поль Погба, Самюэль Умтити

    Команда в соцсетях:

    Игроки сборной в Твиттере:

    Самюэль Умтити: https://twitter.com/samumtiti

    Джибриль Сидибе: https://twitter.com/DjibrilSidibeS3

    Блез Матюиди: https://twitter.com/MATUIDIBlaise

    Поль Погба: https://twitter.com/paulpogba

    Н’Голо Канте: https://twitter.com/nglkante

    Усман Дембеле: https://twitter.com/Dembouz

    Флориан Товен: https://twitter.com/FlorianThauvin

    Оливье Жиру: https://twitter.com/_OlivierGiroud_

    Антуан Гризманн: https://twitter.com/AntoGriezmann

    Килиан Мбаппе: https://twitter.com/KMbappe

    Кто следит за матчами?

    Твиттер сборной Франции https://twitter.com/equipedefrance

    Бывшие игроки:

    Биксант Лизаразю: https://twitter.com/BixeLizarazu

    Кристоф Дюгарри: https://twitter.com/TeamDugaRMC

    Омар да Фонсека: https://twitter.com/Omar_daFonseca

    Тьерри Анри: https://twitter.com/ThierryHenry

    Карим Бензема: https://twitter.com/benzema

    Бывший тренер сборной:

    Раймон Доменек: https://twitter.com/RaymondDomenech

    Журналисты:

    Pierre Menès (Canal +) : https://twitter.com/PierreMenes

    Daniel Riolo (RMC Sport) : https://twitter.com/DanielRiolo

    Mohamed Bouhafsi (RMC Sport) : https://twitter.com/mohamedbouhafsi

    Hervé Mathoux (Canal +) https://twitter.com/MathouxHerve

    Estelle Denis (L’Équipe) : https://twitter.com/DenisEstelle