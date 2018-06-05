ЧМ-2018: как болеть за Францию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.
Название сборной: Equipe de France de football
Прозвище: les Bleus («Команда синих»)
Эмблема: петух (один из национальных символов – le coq gaulois)
Как называют болельщиков: в целом – никак, нокостяк фанатов именуют «Irrésistibles Français» (буквально, «неотразимые французы»)
Штаб на ЧМ-2018: Истра (Подмосковье)
Что поют и скандируют трибуны?
“Qui ne saute pas n’est pas français” ("Кто не скачет, тот не француз")
“Aux armes” ("К оружию" – цитата из Марсельезы)
“On est les champions” («Мы – чемпионы»)
И разумеется, национальный гимн, «Марсельеза»
Язык французской трибуны:
-
Гол: But («бют»)
-
Оф-сайд: Hors-jeu («ор-жё»)
-
Игра: match
-
Красная/жёлтая карточка: un carton rouge/jaune
-
Нарушение: Faute («фот»)
-
Свободный удар: Coup Franc («ку фран»)
-
«Судью на мыло!»: “Mais, il est où l’arbitre, mais il est où” («мэ ил э у ларбитр, мэ ил э у?» - буквально, «Где судья? Ну где же он?») или несколько вульгарное “aux chiottes, l'arbitre, aux chiottes” («о щьот ларбитр, о щьот» - «судью в сортир!»)
-
«Грязная игра»: “Il a plongé !” («иль а плонжэ» - букв. «он нырнул»)
-
«Команда (противника) – отстой!»: “Vous êtes de chèvres” («Вузэт дэ шевр» - букв. «Вы словно козы»)
Суперфанат: Клеман д’Антиб (Clément d’Antibes) по прозвизу “Бальтазар” с петухом в руках
Самый драматичный момент в истории кубков мира:
Полуфинал ЧМ-1982, проигрыш сборной ФРГ при счёте 3:3, по пенальти 4:5. Также драматичное столкновение Патрика Баттисона с вратарём немецкой сборной Харальдом Шумахером, трагедия французского футбола. «Пролёт» в квалификации на ЧМ-1994: в последнем матче отбора с Болгарией, французов «добил» удар Костадинова в добавочное время. Ну и разумеется, удар Зидана в финале 2006 года (матч со сборной Италии проходил в Германии).
Самый запомнившийся момент в истории кубков мира:
Победа на домашнем стадионе на ЧМ-1998 в матче с Бразилией, 3:0
Звёздные игроки: Антуан Гризманн, Поль Погба, Самюэль Умтити
Команда в соцсетях:
Игроки сборной в Твиттере:
Самюэль Умтити: https://twitter.com/samumtiti
Джибриль Сидибе: https://twitter.com/DjibrilSidibeS3
Блез Матюиди: https://twitter.com/MATUIDIBlaise
Поль Погба: https://twitter.com/paulpogba
Н’Голо Канте: https://twitter.com/nglkante
Усман Дембеле: https://twitter.com/Dembouz
Флориан Товен: https://twitter.com/FlorianThauvin
Оливье Жиру: https://twitter.com/_OlivierGiroud_
Антуан Гризманн: https://twitter.com/AntoGriezmann
Килиан Мбаппе: https://twitter.com/KMbappe
Кто следит за матчами?
Твиттер сборной Франции https://twitter.com/equipedefrance
Бывшие игроки:
Биксант Лизаразю: https://twitter.com/BixeLizarazu
Кристоф Дюгарри: https://twitter.com/TeamDugaRMC
Омар да Фонсека: https://twitter.com/Omar_daFonseca
Тьерри Анри: https://twitter.com/ThierryHenry
Карим Бензема: https://twitter.com/benzema
Бывший тренер сборной:
Раймон Доменек: https://twitter.com/RaymondDomenech
Журналисты:
Pierre Menès (Canal +) : https://twitter.com/PierreMenes
Daniel Riolo (RMC Sport) : https://twitter.com/DanielRiolo
Mohamed Bouhafsi (RMC Sport) : https://twitter.com/mohamedbouhafsi
Hervé Mathoux (Canal +) https://twitter.com/MathouxHerve
Estelle Denis (L’Équipe) : https://twitter.com/DenisEstelle