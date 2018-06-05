ЧМ-2018: как болеть за Францию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Equipe de France de football

Прозвище: les Bleus («Команда синих»)

Эмблема: петух (один из национальных символов – le coq gaulois)

Как называют болельщиков: в целом – никак, нокостяк фанатов именуют «Irrésistibles Français» (буквально, «неотразимые французы»)

Штаб на ЧМ-2018: Истра (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?