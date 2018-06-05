Штурм Ракки: "Международная Амнистия" обвиняет коалицию

Правозащитная организация "Международная амнистия" обвинила вооруженные силы США, Великобритании и Франции в неизбирательном применении артиллерии и авиабомб, пренебрежении гуманитарным правом и возможном совершении военных преступлений во время штурма сирийского города Ракка с июня по октябрь 2017 г. По информации правозащитников, по Ракке были выпущены около 30 тысяч артиллерийских снарядов, которые сравняли с землей 90% площади города и привели к массовой гибели мирных жителей.

Бенджамин Уолсби, сотрудник "Международной Амнистии" по вопросам Ближнего Востока: "Мы не видим разумного объяснения того, почему [представители коалиции] не могут предоставить нам информацию о целях своих бомбардировок и о необезвреженных боеприпасах. Если, как они считают, эти удары не нарушают международное гуманитарное право, им нечего скрывать. Так почему они утаивают информацию? Мы добиваемся прозрачности. Мы также хотим, чтобы виновные понесли ответственность после полновесного расследования".

Составители доклада "Некуда бежать" посетили Ракку в феврале этого года, обследовали 42 места бомбардировок и опросили 112 свидетелей штурма.

Бенджамин Уолсби: "Нужно сделать выводы и из смерти годовалого Тулипа Бадрана, и 80-летнего Абу Саифа. Они и сотни других мирных жителей, о которых мы говорим в нашем докладе, были убиты в Ракке. Из этого нужно извлечь урок".

Правозащитники обращают внимание, что, хотя коалиция не создавала гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, на завершающей стадии штурма большая группа боевиков ИГ получила возможность выйти из окружения.

Ракка остается опасной для ее обитателей, так как после изгнания ИГ и перехода под контроль "Демократических сил Сирии" здесь так и не была проведена операция по обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин. В Ракке нет электричества и воды, не работают школы и больницы.