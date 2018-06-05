Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" продана аукционным домом Artcurial в Париже за более чем за 7 миллионов евро. Это одна из ранних работ нидерландского художника, оказавшего огромное влияние на развитие живописи в XX веке. Ван Гог создал полотно в возрасте 28 лет до того, как приехал в Париж. Картина приобретена американским коллекционером, заплатившим за нее в полтора раза больше стартовой цены.
Картина Ван Гога ушла с молотка
Картина Ван Гога ушла с молотка
Франсис Брист, Artcurial:
"Нужно помнить о том, что на рынке живописи практически не осталось полотен Ван Гога. Они находятся в культурных фондах или музеях. Поэтому покупатели готовы платить и переплачивать за произведения такого качества и значимости".
Картина "Женщины в дюнах за починкой сетей" стала первым полотном постимпрессиониста, выставленным на торги за последние двадцать лет. Как отмечают специалисты аукционного дома, это единственный пейзаж, выполненный маслом в ранний период творчества Ван Гога. Однако многие элементы, присутствующие в картине, сформировали впоследствии неповторимый стиль мастера.