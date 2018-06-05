Картина Ван Гога ушла с молотка

Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" продана аукционным домом Artcurial в Париже за более чем за 7 миллионов евро. Это одна из ранних работ нидерландского художника, оказавшего огромное влияние на развитие живописи в XX веке. Ван Гог создал полотно в возрасте 28 лет до того, как приехал в Париж. Картина приобретена американским коллекционером, заплатившим за нее в полтора раза больше стартовой цены.