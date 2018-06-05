2 млн евро за скелет динозавра

На аукционе в Париже за более чем два миллиона евро продан скелет динозавра. Аукцион прошел на первом этаже Эйфелевой башни. Хорошо сохранившийся скелет длиной в девять метров был найден в США в 2013 году. Находке более 150 миллонов лет. Ученые считают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров ранее неизвестного вида.