На аукционе в Париже за более чем два миллиона евро продан скелет динозавра. Аукцион прошел на первом этаже Эйфелевой башни. Хорошо сохранившийся скелет длиной в девять метров был найден в США в 2013 году. Находке более 150 миллонов лет. Ученые считают, что останки принадлежат животному из плотоядной группы ящеров ранее неизвестного вида.
2 млн евро за скелет динозавра
2 млн евро за скелет динозавра
Покупатель оказался французом и пообещал подарить останки музею, чтобы все желающие смогли их увидеть, а ученые — исследовать скелет, сообщили в аукционном доме "Агют".
Часть полученных от продажи средст будет направлена в благотворительные организиции, занимающиеся вопросами охраны окружаюшей среды.