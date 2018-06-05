Шульц покидает Starbucks

Благодаря руководству Шульца Starbucks превратилась в одну из самых известных сетей кофеен в мире. Компания Starbucks основана в 1971 году и сегодня сеть объединяет почти 30 тысяч кофеен в 77 странах мира, в том числе и в России.

Шульц начал работать в Starbucks в 1981 году. Последнее время в американских СМИ появлялась информация о возможности участия Шульца, поддерживающего демократов, в президентской гонке в США в 2020 году. Его состояние оценивается почти в 2.5 млрд евро.

В апреле Starbucks оказалась в центре скандала, серьезно подпортившего репутацию компании. Сотрудники одной из кофеен в штате Пенсильвания вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, которые сидели за столом, но ничего не заказывали. После этого Starbucks пришлось извиняться и проводить инструктаж по толерантности и расовой терпимости среди своих сотрудников в США.