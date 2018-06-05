Председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц покидает свой пост. Ему на смену придет Майрон Ульман, который ранее работал генеральным директором компании.
Шульц покидает Starbucks
Шульц покидает Starbucks
Благодаря руководству Шульца Starbucks превратилась в одну из самых известных сетей кофеен в мире. Компания Starbucks основана в 1971 году и сегодня сеть объединяет почти 30 тысяч кофеен в 77 странах мира, в том числе и в России.
Шульц начал работать в Starbucks в 1981 году. Последнее время в американских СМИ появлялась информация о возможности участия Шульца, поддерживающего демократов, в президентской гонке в США в 2020 году. Его состояние оценивается почти в 2.5 млрд евро.
В апреле Starbucks оказалась в центре скандала, серьезно подпортившего репутацию компании. Сотрудники одной из кофеен в штате Пенсильвания вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, которые сидели за столом, но ничего не заказывали. После этого Starbucks пришлось извиняться и проводить инструктаж по толерантности и расовой терпимости среди своих сотрудников в США.