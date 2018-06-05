Реформа SNCF: никто не готов уступать

Реформа предполагает отмену для новых сотрудников пожизненных контрактов, автоматическое ежегодное повышение зарплаты и досрочный выход на пенсию. Сама компанию при этом преобразуется из казённого предприятия в акционерное общество, что, по мнению авторов реформы, позволит повысить эффективность SNCF в новых условиях международной конкуренции.

В ответ на решение сенаторов лидеры профсоюзов железнодорожников заявили, что они не отказываются от борьбы и намерены продолжать забастовку. В знак протеста рядовые активисты ворвались во вторник в штаб-квартиру компании и зажгли файеры на крыше здания.

Фабьен Вильдьё, профсоюз SUD RAIL: "Мы бастуем уже больше двух месяцев, кто-то чуть меньше. Недопустимо, чтобы спустя два месяца мы ушли с пустыми руками. Поэтому правительстве будет обязано услышать наше недовольство. И дирекция тоже. Потому что сейчас невозможно их отличить друг от друга. Они слились в одно. Нужно, чтобы они услышали наше мнение и приняли его во внимание. Потому что, если они этого не сделают, я не знаю, на что мы пойдём, но во всяком случае не вернёмся к спокойной работе".