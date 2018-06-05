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Франция

Реформа SNCF: никто не готов уступать

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Реформа SNCF: никто не готов уступать

Реформа SNCF: никто не готов уступать
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Сенат, верхняя палата парламента Франции, одобрил во вторник реформу государственной железнодорожной компании SNCF, несмотря на протесты работников, которые продолжаются уже больше двух месяцев.

Реформа предполагает отмену для новых сотрудников пожизненных контрактов, автоматическое ежегодное повышение зарплаты и досрочный выход на пенсию. Сама компанию при этом преобразуется из казённого предприятия в акционерное общество, что, по мнению авторов реформы, позволит повысить эффективность SNCF в новых условиях международной конкуренции.

В ответ на решение сенаторов лидеры профсоюзов железнодорожников заявили, что они не отказываются от борьбы и намерены продолжать забастовку. В знак протеста рядовые активисты ворвались во вторник в штаб-квартиру компании и зажгли файеры на крыше здания.

Фабьен Вильдьё, профсоюз SUD RAIL: "Мы бастуем уже больше двух месяцев, кто-то чуть меньше. Недопустимо, чтобы спустя два месяца мы ушли с пустыми руками. Поэтому правительстве будет обязано услышать наше недовольство. И дирекция тоже. Потому что сейчас невозможно их отличить друг от друга. Они слились в одно. Нужно, чтобы они услышали наше мнение и приняли его во внимание. Потому что, если они этого не сделают, я не знаю, на что мы пойдём, но во всяком случае не вернёмся к спокойной работе".