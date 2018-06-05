Тюремные врачи предупредили украинского режиссера Олега Cенцова о вероятном отказе почек в скором времени. В таком случае Cенцова переведут на принудительное кормление.
Сенцова будут кормить насильно
Сенцова будут кормить насильно
Режиссер, обвиняемый российским правосудием в создании террористической группы, действовавшей в Крыму, отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. 16 мая он начал бессрочную голодовку.
Говорит его адвокат Дмитрий Динзе: "Они, к сожалению, применят принудительное кормление. Олег не стал вступать в какие-то, так скажем, споры. Врач его предупредил, что даже при данном принудительном кормлении, человек, который достаточно долго находится в голодовке, долго не продержится. Смогут они таким образом искусственно продержать его около месяца, максимум полтора".
Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян, включая Сенцова, на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации.