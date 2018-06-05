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Срочная новость

Саудовская Аравия

Саудовки получили права

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Саудовки получили права

Саудовки получили права
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Монополии мужского населения Саудовской Аравии на вождение автомобиля пришёл конец: первые женщины - из тех, у кого уже были международные права - смогли сменить их на новенькие хрустящие водительские удостоверения королевства.

В Эр-Рияде заветные карточки вручали счастливицам в Генеральном управлении дорожного движения страны. Получили их женщины и в других саудовских городах. Но чтобы сесть наконец за руль, им придётся потерпеть до конца месяца: разрешение вступает в силу 24 июня.

Одна из первых получила права и Тахани Аль-Досемани:

- То, что я испытываю в этот момент, невозможно передать словами. Восхитительное чувство!

Указ, впервые разрешающий саудовским женщинам водить автомобили, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал в сентябре прошлого года, затем был снят также запрет на вождение мотоциклов и грузовиков.

Ранее прекрасной половине королевства грозило за это суровое наказание.