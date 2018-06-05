Единым фронтом против европейской миграционной политики. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону ситуацию с беженцами в ЕС. Они договорились общими усилиями добиваться изменений в нынешнем союзном законодательстве. Об этом Сальвини заявил на митинге единомышленников в городе Фьюмичино недалеко от Рима.
Единым фронтом против ЕС
Единым фронтом против ЕС
"Сегодня у меня состоялся долгий разговор по душам с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Он пожелал нам хорошо потрудиться. Вместе мы постараемся изменить правила Европейского Союза", - сказал Сальвини.
В частности, Орбан многократно заявлял о намерении бороться против принудительных квот на мигрантов.
В Италии он ищет поддержку не в первый раз. В прошлом году Орбан уже призывал ее бывшего премьера Паоло Джентилони закрыть порты для приема беженцев. Тогда его не услышали. Но теперь другая ситуация - к власти в Италии пришли евроскептики.