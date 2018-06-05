Единым фронтом против ЕС

Единым фронтом против европейской миграционной политики. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону ситуацию с беженцами в ЕС. Они договорились общими усилиями добиваться изменений в нынешнем союзном законодательстве. Об этом Сальвини заявил на митинге единомышленников в городе Фьюмичино недалеко от Рима.