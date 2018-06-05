Добрая воля России накануне ЧМ-2018

Накануне футбольного чемпионата Россия рассылает участникам и болельщикам послания мира. Несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной, международные санкции и скандалы с допингом, хозяйке турнира удалось избежать политического бойкота.

В Брюсселе 10 сборных стран Евросоюза получили символическое напутствие от постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова:

«Это не только праздник спортивный, но и торжество взаимопонимания и дружбы между народами. Именно на это мы ориентируемся, готовя Чемпионат мира на территории нашей страны».

Корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов спросил его: «А соседям не нужно опасаться дестабилизации, как это было после Сочи?»

«Ну если кто-то хочет дестабилизировать обстановку, как это было предпринято после Сочи, то мы, безусловно, постараемся этого не допустить".

Сразу после церемонии закрытия зимней Олимпиады 2014 года в Крыму появились вооружённые люди в форме без знаков, и в течение месяцы полуостров был присоединён к России. В Брюсселе говорили после этого, что добрая воля Сочи быстро испарилась.