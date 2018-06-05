"Политическая журналистика - это риск"

Работающие в Киеве журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали о встрече с правоохранительными органами страны. Им там сообщили, что их имена - в списке людей, которым может грозить опасность. Ганапольский добавил, что встреча была связана и "с делом Аркадия Бабченко".

Он сообщил, что "существует огромное количество людей в околопутинском окружении, которые любят делать сюрпризы для Владимира Путина. Приятные сюрпризы. Есть различные радикальные круги, которые головы врагов принести на блюде. Поскольку главные враги убиты, то можно заняться и журналистами. Отправить какого-то человека, чтобы он кого-то убил - это вопрос цены авиабилета. Поэтому география в данном случае не имеет никакого значения".

Когда-то автор и ведущий влиятельной аналитической программы "Итоги", ныне работающий на телеканале "Прямой", Евгений Киселев отметил, что для него опасность, связанная с профессией, стал уже привычной.

"Если вы политический журналист, комментатор, и если вы занимаете позицию по отношению к этой войне, и я в данном случае защищаю украинскую позицию, то, конечно же, это подразумевает определенный риск".

Накануне украинская телеведущая Алеся Бацман в своем блоге в Фейсбуке рассказала, что Аркадий Бабченко установил тариф на его эксклюзивные интервью, обозначив цену от 50 до 60 тысяч долларов.

Бабченко это подтвердил, обосновав свои слова тем, что не собирается никому "делать рейтинг бесплатно".

На прошлой неделе правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день выяснилось, что это убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.