Район в Сингапуре, где расположен отель, в котором, как предполагается, должен пройти американо-северокорейский саммит, постепенно начинает приобретать черты осажденной крепости. Официально подтверждено пока место встречи и ее дата. Как и ее главная тема.
США - КНДР: подготовка встречи на высшем уровне в разгаре
США - КНДР: подготовка встречи на высшем уровне в разгаре
Об этом на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс: "Главная цель сегодня - подготовка саммита, в ходе которого президент ознакомит с имеющейся у него точкой зрения северокорейского лидера. Тема саммита - денуклеаризация полуострова".
Со своей стороны, МАГАТЭ заявило, что готово возобновить инспекции северокорейских атомных объектов.
"Мы готовы действовать, проводя проверки ядерной программы Пхеньяна, в случае, если на этот счет будет достигнуто политическое соглашение", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.
Накануне стало известно, что Ким Чен Ын отправил в отставку министра обороны и начальника генштаба. Есть предположение, что сейчас Пхеньяну нужен еще более жесткий контроль над армейскими настроениями, поскольку режим собирается принять на себя международные обязательства.
Сингапурские питейные заведения, в свою очередь, пользуются грядущим саммитом как возможностью для маркетинга, придумывая рецепты для новых коктейлей. Один назван "Трамп", другой "Ким". Какой из них крепче, не сообщается.