Европейское турне Биньямина Нетаньяху

"Я буду обсуждать две вещи — Иран и Иран", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом европейского турне. Первой остановкой стала столица Германии.

В Берлине Нетаньяху вновь услышал, что "Германия стремится сохранить ядерное соглашение с Ираном". Хотя канцлер Германии подчеркнула, что разделяет "опасения Израиля по поводу действий Ирана в регионе".

На совместной пресс-конференции Ангела Меркель заявила: "Наше отношение к "ядерной сделке" с Ираном отличается, как отличается и оценка ее эффективности. Тем не менее, мы разделяем позицию по отношению к нарастающему региональному влиянию Ирана, которое вызывает нашу тревогу, особенно, если это касается безопасности Израиля".

Сегодня Нетаньяху предстоит встреча с Эммануэлем Макроном, который также считает, что лучше соглашение с Ираном сохранить.

С другой стороны, Франция подчеркивает, что иранское военное присутствие на территории Сирии - это новый фактор нестабильности, и не только на региональном уровне.