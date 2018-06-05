Покрытая вулканическим пеплом земля, клубы дыма, плотно застилающего солнце, - в окрестностях вулкана Фуэго жизнь как будто замерла. Но начавшееся на выходных извержение постепенно успокаивается.
Вулкан Фуэго: активная фаза завершилась
Вулкан Фуэго: активная фаза завершилась
Вот, что говорит вулканолог Тамсим Мэйзер из Оксфордского университета:
- Там все еще слышны взрывы. И это заставляет многих нервничать, поскольку неизвестно, насколько они мощные. Однако эксперты отмечают, что активная фаза извержения завершилась, и что вулкан в скором времени вновь уснет.
Однако на этом фоне большую опасность представляют так называемые лахары - грязевые потоки, образующиеся на склонах вулкана. В Гватемале начался сезон дождей. Если осадки будут слишком обильными, то это может спровоцировать разрушительной силы сели из остатков горных пород - пирокластов - и вулканического пепла.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале началось 3 июня. Оно стало самым сильным за последние десятилетия. В результате удара стихии погибли 69 человек.