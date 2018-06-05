Ограбление по-английски

Десятки лондонских прохожих стали во вторник свидетелями ограбления. Вооруженные ножами и молотками злоумышленники ворвались в один из ювелирных магазинов на Реджент Стрит и, схватив несколько драгоценностей, попыталсь скрыться с места преступления на скутерах. Одного из них удалось задержать полиции. Он был доставлен в полицейский участок в одном из центральных районов города. Его обвиняют в вооруженном ограблении. Его сообщников продолжают разыскивать правоохранители. В Великобритании не первый год наблюдается ухудшение общей криминогенной обстановки. Только в прошлом году в Лондоне мотоциклисты совершили более 23 тысяч преступлений. С начала января здесь убиты более 60 человек.