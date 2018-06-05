Британское правительство продало 7,7% акций Королевского банка Шотландии. В ходе финансового кризиса 2008 года RBS оказался в трудном положении и был вынужден принять масштабную госпомощь в обмен на долю в акционерном капитале. Нынешняя продажа направлена на возвращение банка в частную собственность.
Британское правительство продает акции RBS
Британское правительство продает акции RBS
"Выручка от этой сделки будет направлена на сокращение государственного долга", - заявил в своем Twitter министр финансов Великобритании Филип Хэммонд.
Всего было продано 925 миллионов акций по цене 271 фунт стерлингов за бумагу - это почти вдвое меньше, чем в свое время заплатило государство. Выручка составила около 2,5 миллиардов фунтов при общих госвливаниях в 45 миллиардов.