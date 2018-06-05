Переговоры об Иране в Париже

Решение Тегерана нарастить мощности по обогащению урана власти еврейского государства рассматривают как прямую угрозу. Нетаньяху, изначально выступавший против ядерной сделки с Ираном, сообщил, что ознакомил Макрона с архивом, который, по его словам, удалось добыть израильской разведке.

"Недавно обнаруженный ядерный архив - доказательство того, что Иран лгал миру о своей программе создания ядерного оружия. Думаю, настало время осуществить максимальное давление на Иран. Хочу, чтобы было ясно: я не просил президента Макрона выйти из сделки. Думаю, что эта проблема и так решится сама под гнётом экономических реалий", - сказал Нетаньяху. Ранее в своём "Твиттере" он написал, что Израиль "не допустит появления у Тегерана ядерного оружия".

Обсуждалась на переговорах также сирийская проблема и палестино-израильский конфликт. На вопрос о признании палестинского государства Эммануэль Макрон подтвердил ранее заявленную позицию Франции:

"Мы не собираемся официально признать государство Палестину, потому что это будет воспринято как реакция на другой односторонний акт, который, на мой взгляд, является ошибкой - я имею ввиду признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США. Опыт последних нескольких недель показал одно: неуважительное одностороннее отношение к другим порождает насилие", - сказал Макрон, призвав также "воздержаться от эскалации ситуации вокруг Ирана", что, по его словам, может привести к новому конфликту.

Президент Франции отметил, что не считает сделку с Тегераном достаточной, но "все вопросы должны решаться путём переговоров". По мнению Макрона, заявление об увеличении мощностей по обогащению урана не означает выхода Исламской республики из соглашения.

Ранее стало известно, что Иран в ответ на выход США из ядерной сделки принял решение привести в действие законсервированные ранее центрифуги в Натанзе .