В Тель-Авиве открывается музей естествознания. Здание площадью более 8000 кв.м. в форме Ноева ковчега спроектировали израильские архитекторы (бюро Kimmel Eshkolot Architects). Оно расположено на территории кампуса Тель-авивского университета. По словам директора Алона Сапана, музей создан для того, чтобы стать раем для детей.

"Мы хотим, чтобы посетители поняли важность существования разнообразия видов на планете и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда этому разнообразию наносится ущерб из-за человеческой деятельности. Мы хотим привлечь к этому внимание общественности с помощью эмоций и логики, чтобы наше будущее и будущее наших детей было лучше и гармоничнее", — говорит Алон Сапан.

Пятиэтажный музей, планирование которого началась еще в 1960-х годах, получил имя американского миллиардера Майкла Стейнхардта — он выделил на строительство большую часть необходимых средств. Официальное открытие музея, который станет первым и единственным крупным центром изучения природы на Ближнем Востоке, состоится 1 июля. В музее разместятся не только экспозиции, но и научно-исследовательские лаборатории.