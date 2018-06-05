В городке Воттем, недалеко от бельгийского Льежа, простились с Сирилом Вангриекеном. Двадцатидвухлетний парень оказался самым юным из числа жертв террористического нападения в Льеже, произошедшем 29 мая. В тот день грабитель-рецидивист Бенджамин Эрман убил еще двух женщин полицейских.
Прощание с Сирилом
Прощание с Сирилом
Семья погибшего обратилась ко всем желающим присутствовать на церемонии прощания, одеться в белое... Некоторые несли с собой металлические шары - Сирил был хорошим игроком в петанк.
Ответственность за нападение в Льеже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". При попытке задержания преступник был ликвидирован.