Иран наращивает мощности по обогащению урана

В ответ на демарш США Иран начинает наращивает мощности по обогащению урана. Центрифуги в ядерном центре Натанз должны быть приведены в действие в течение суток. Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.

Официально Иран пока не выходит из ядерного соглашения, как это сделала Америка по распоряжению Дональда Трампа. Но в Тегеране заверяют, что хотят подготовить почву на случай полного разрыва сделки, достигнутой еще в 2015 году.

Фактическое же возобновление иранской ядерной программы серьезно беспокоит Израиль. Об этом не устает говорить Биньямин Нетаньяху. На этой неделе премьер-министр Израиля совершает турне по странам Европы: в понедельник он провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а во вторник прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Биньямин Нетаньяху заявляет, что держаться за ядерную сделку с Ираном больше нет смысла, особенно после того, как из нее вышли Соединенные Штаты. На этом фоне он намерен убедить европейских лидеров сфокусироваться на том, какую угрозу несет Иран для мирового сообщества", - отмечает корреспондент Euronews Анлиз Борж.

СПРАВКА: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. СВПД предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения.