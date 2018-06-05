"Спокойствие Ирана не следует переоценивать" (посол Ирана при ЕС)

Европа должна противостоять США и предпринимать определённые действия, чтобы остановить Дональда Трампа на пути расторжения ядерной сделки, которая до сих пор помогала поддержать стабильность на Ближнем Востоке, предостерегает посол Ирана при ЕС Пейман Саадат.

С интервью телеканалу euronews, Саадат подчеркнул, что "совместные и своевременные действия" между всеми заинтересованными сторонами соглашения были единственным способом сохранить договорённость.

"Если Европа решит во время управления администрации Трампа уделить первоочередное внимание трансатлантическим связям, она рискует оказаться на пути, который идёт в разрез с её собственным принципами и ценностями, и лишь подрывает её суверенитет и авторитет», - добавил посол Ирана при ЕС.

В мае этого года Дональд Трамп объявил, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на несогласие других сторон - Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Евросоюза, а также, конечно, самого Ирана.

Трамп предупредил европейские компании, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном, что те подпадут под косвенные санкций со стороны США. Тем самым он побудил крупных инвесторов (таких как Peugeot и Total) объявить, что они откажутся от своих проектов в Иране.

Саадат раскритиковал лидеров, которые пытались "воздействовать" на Трампа после того, как личные обращения французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не увенчались успехом в попытке изменить позицию Белого дома.

Соглашение могло бы остаться в силе и без США, заявил Саадат, но только в том случае, если Иран получит "реальные гарантии" экономической выгоды.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как официально именуется эта договоренность, отменяет санкции, введённые ранее в отношении Ирана, в обмен на прекращение программы разработки ядерного оружия, - условие, которое пока сохраняется по договорённости с международными наблюдателями.

Представители Израиля в мае заявили, что существуют доказательства того, что Тегеран никогда не отказывался от своих амбиций создания ядерное оружие. Дональд Трамп согласился с этой оценкой, добавив, что договорённость не смогла предотвратить деструктивную роль Ирана в разжигании конфликтов в Йемене и Сирии, а также разработку неядерных ракет, которые угрожают соседним государствам.

Возражая в ответ на эти обвинения, Пейман Саадат отметил, что "политика запугивания и унижения" со стороны Трампа только "увеличивает вероятность опасных контрмер, которые по ​​спирали могут перерасти в неконтролируемый конфликт".

"СВПД - это стратегический гарант стабильности и мира на региональном и международном уровне. Но чтобы сохранить его актуальность, Европа и другие стороны, поставившие [под соглашением] свои подписи, должны действовать сплоченно и своевременно", - заключил Саадат .