Извержение Фуэго: число жертв растет

По последним данным в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 69 человек. Еще 300 получили ранения. Поисково-спасательные работы в районе стихии продолжаются. Власти не исключают, что число жертв будет расти.

Сотни человек пропали без вести. Спасатели полагают, что многие из этих людей погибли в своих домах. Это самое мощное извержение Фуэго за последние сорок лет. В минувший понедельник столбы пепла, вырывающиеся из жерла вулкана поднялись на высоту в десять километров.

Власти возобновили эвакуацию населения. Президент Гватемалы Джимми Моралес посетил пострадавшие от стихии районы. Глава государства поблагодарил спасателей и пожарных за эффективную работу и встретился с местными жителями в одном из временных убежищ.

Последствия удара стихии затронули около двух миллионов человек, сведений об объеме материального ущерба пока обнародовано не было. В связи с гибелью людей в центральноамериканской республике объявлен трехдневный траур.

Фуэго, высота которого составляет 3 тысячи 700 метров, входит в число самых активных вулканов на территории страны. Фуэго расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы. Нынешнее извержение стало вторым в этом году. Первое произошло в начале января.