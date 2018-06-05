Забота о скоте на "умной" ферме в Бельгии

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза обсудили на этой неделе на встрече в Софии предстоящие сокращения ассигнований для своей отрасли в бюджете ЕС. Одновременно они разрабатывали планы модернизации и упрощения совместной аграрной политики.

"Это потребует от некоторых стран огромных усилий, - сказал бельгиец Дени Дюкарм. - Но боюсь, что сельское хозяйство и впредь будет финансироватьcя из бюджета ЕС по остаточному принципу. На такое трудно согласиться».

Зато страны смогут сами выбирать, какой скот их фермерам разводить, что сеять и чем удобрять. Представитель экологической организации Гринпис предвидит пагубные последствия такой гибкости в аграрной политике.

«Еврокомиссия по сути сняла с себя ответственность за защиту граждан и окружающей среды, когда предоставила государствам-членам огромную возможность для маневра, - сказал Марко Контьеро. - Она не устанавила четких правил и четких границ, которые не позволяли бы государствам-членам портить природу и создавать проблемы для здоровья человека".

Между тем, план модернизация требует больше принимать во внимание нужды животных. Их здоровье и благополучие обеспечивают с помощью новейшей технологий на так называемых «умных фермах». На одной из таких хозяйств в Бельгии, La Cense du Mayeur, семья Рабай содержит 220 дойных коров.

«Роботизация - это не индустриализация, не разведение животных промышленным методом, наоборот, они здесь живут как на воле, в своем собственном ритме, выходят и возвращаются, когда хотят, - сказала Синди Рабай. - В этом коровнике нет стресса, и это сразу заметно».