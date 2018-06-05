ЕС: за равные права для всех

Супруги Клей Гамильтон и Адриан Коман могут быть удовлетворены... Европейский суд принял решение о том, что партнеры граждан ЕС по однополым бракам вне зависимости от гражданства имеют право на проживание в любой стране сообщества, в том числе и той, которая не признает гей-союзы.