Сенат Италии выразил доверие новому правительству во главе с Джузеппе Конте. За проголосовал 171 сенатор при необходимом 161 голосе.
Сенат одобрил кабинет Джузеппе Конте
Сенат одобрил кабинет Джузеппе Конте
Новый кабинет, сформированный партиями "Движение "5 звезд" и "Лига", не поддержали правоцентристы из партии "Вперед, Италия!", а также левоцентристская Демократическая партия. Правая партия "Братья Италии" воздержалась.
Голосованию предшествовала программная речь Конте, в которой он заверил парламентариев, что не планирует выход Италии из зоны евро. Он также пообещал увеличить расходы на социальные программы и усилить контроль над нелегальной иммиграцией.
Конте не стал отвергать эпитетов "популистский" и "антисистемный" в отношении своего кабинета, заявив, что, если популизм означает прислушивание к мнению народа, а антисистемность – смену старой системы привилегий и заскорузлой власти, то оба определения его устраивают.
В среду голосование о доверии новому правительству пройдет в Палате депутатов, где у коалиции также есть уверенное большинство.