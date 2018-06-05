На сцене Большого театра прошла церемония награждения Призом "БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС" за выдающиеся достижения в области балета. В четырех номинациях победил балет Большого театра "Нуреев". Автор музыки к балету Илья Демуцкий был признан лучшим композитором, лучшим хореографом – Юрий Посохов, исполнитель заглавной партии Владислав Лантратов – лучшим танцовщиком (вместе с премьером Английского национального балета Исааком Эрнандесом за партию Базиля в "Дон Кихоте"), а Кирилл Серебренников был удостоен приза за сценографию балета.
Новая награда Серебренникова
Новая награда Серебренникова
Премьера "Нуреева" прошла на сцене Большого театра 9 декабря – тогда, когда Серебренников уже находился под домашним арестом в рамках дела о хищениях в "Седьмой студии".
В мае на Каннском фестивале фильм Серебренникова "Лето" получил премию за лучший саундтрек. Так как арестованный режиссёр не смог присутствовать на церемонии, съёмочная группа вынесла на красную дорожку табличку с его именем.
4 июня российская премьера фильма прошла в московском Гоголь-центре. В российский прокат картина выйдет 7 июня.