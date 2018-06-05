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Бельгия

Погибли при исполнении: в Льеже похоронили женщин-полицейских

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Погибли при исполнении: в Льеже похоронили женщин-полицейских

Погибли при исполнении: в Льеже похоронили женщин-полицейских
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В бельгийском Льеже простились с двумя женщинами полицейскими... 54-летняя Люсиль Гарсия и 44-летняя Сорайя Белькасем погибли 29 мая во время несения службы от рук грабителя-рецидивиста Бенджамина Эрмана. При попытке задержания преступник был ликвидирован. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство".

Марк Мантека, полицейский: "Сегодня печальный день. Не время для злобы. Но время задаться рядом вопросов и ответить на них как можно скорее. Нам необходимо найти решение проблемы, которая беспокоит нас все больше и больше."

Ранее в городке Воттем, недалеко от Льежа, простились с Сирилом Вангриекеном. Двадцатидвухлетний студент стал третьей жертвой теракта.

Агентства • AFP, RWS, TASS