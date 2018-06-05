Австро-российские переговоры о бизнесе и санкциях

Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Вене, провёл переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Стороны затронули вопрос антироссийских санкций Евросоюза. По словам президента Австрии, в этом вопросе его страна "действует и будет действовать в согласии с ЕС". Путин, в свою очередь, выразил мнение, что в восстановлении "полноформатных отношений" заинтересована не только Россия, но и страны Евросоюза.

Владимир Путин: "Когда я говорю о том, что и те, кто инициируют, и те, против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями... Они вредны для всех. И поэтому мне кажется, что заинтересованы в их отмене все".

По итогам переговоров президента России с канцлером Австрии был подписан пакет документов, в том числе изменения в российско-австрийскую конвенцию по избежанию двойного налогообложения, меморандумы профильных министерств о развитии сотрудничества в области инноваций и лесного хозяйства. "Газпром" и австрийский нефтегазовый концерн OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года.