Война и художники

Как война влияет на художников? Этому вопросу посвящена выставка в Британской галерее Тейт в Лондоне, рассматривающая взаимосвязь между европейским искусством и событиями Первой мировой войны. В галерее собраны свыше 150 работ британских, французских и немецких художников периода с 1916 по 1932 годы. Многие из представленных художников были солдатами и принимали участие в боевых действиях.

Куратор Эмма Чамберс говорит: "Первая мировая война заставила художников задуматься о разрушении старого мирового порядка и о том, как политическая обстановка привела к войне. Поэтому они так стремились переосмыслить социальные отношения во время послевоенного периода. И дадаизм, и сюрреализм рассматривают новые пути творчества ,чтобы отказаться от старых буржуазных ценностей."

Выставка продлится до 23 сентября и рассказывает о том, как по-разному реагировали хужодники на воспоминания о войне. Жорж Гросс и Отто Дикс раскрывали в своих работах несправедливое отношение к инвалидам войны, Ханна Хёх и Андре Массон стояли у истоков дадаизма и сюрреализма, а Фернан Леже и Кристофер Невинсон рисовали города будущего, в то время как Пабло Пикассо и Винифред Найтс вернулись к классицизму.