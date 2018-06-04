Опасные танцы

Обычный танец в одном из баров Денвера закончился вызовом скорой помощи. Агент ФБР приковал внимание всех присутствующих своим танцем, многие снимали его выступление на телефоны. И, по всей видимости, чтобы еще больше впечатлить окружающих, мужчина решил сделать сальто.

Только все пошло не по плану: делая кувырок, агент ФБР выронил пистолет, который находился в кобуре. Мужчина (его имя не разглашается, поскольку он был не при исполнении) тут же схватил оружие, но при этом случайно нажал на курок, прострелив ногу одному из посетителей бара. После этого сотрудник ФБР ушел с танцпола как ни в чем не бывало.

Медики сообщают, что жизни мужчины, который получил ранение, ничто не угрожает. А вот что ждет провинившегося агента ФБР - выговор или реальное дело – пока неизвестно. Но в любом случае произошедшим заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранители изучают, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.