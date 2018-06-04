Яхта президента Тито станет музеем

Яхта "Галеб", ржавевшая последние 18 лет в хорватском порту Риека, готовится к новому этапу своей жизни. Корабль появилась на свет в 1938 г. как банановоз итальянского торгового флота, но уже через год был переоборудовано в военный крейсер. В 1944 г. он был потоплен авиацией союзников, спустя два года поднят на поверхность, отремонтирован и превращён в плавучую резиденцию президента Югославии Иосипа Броза Тита.