Яхта "Галеб", ржавевшая последние 18 лет в хорватском порту Риека, готовится к новому этапу своей жизни. Корабль появилась на свет в 1938 г. как банановоз итальянского торгового флота, но уже через год был переоборудовано в военный крейсер. В 1944 г. он был потоплен авиацией союзников, спустя два года поднят на поверхность, отремонтирован и превращён в плавучую резиденцию президента Югославии Иосипа Броза Тита.
Яхта президента Тито станет музеем
Яхта президента Тито станет музеем
Войко Оберснель, градоначальник Риеки: "Мы хотим, чтобы этот корабль стал важной частью программы, которую мы готовим к 2020 г., когда город будет культурной столицей Европы".
Кристина Павец, куратор музея города Риеки: "Мы не хотим сохранить судно в его нынешнем виде. Вместо этого оно будет отремонтировано и станет кораблем-музеем. Экспозиция расскажет об истории этого корабля, различных эпизодах его биографии, которая очень интересна".
Тито объездил на "Галебе" полмира, посетив на нём Великобританию, Индию, Цейлон, Бирму и Индонезию и совершив путешествие вокруг Африки.
После развала Югославии "Галеб" попал в руки частного инвестора, который, обанкротившись в 2009 г., уступил его городу Риеке. 6 млн евро на реставрацию корабля выделил Евросоюз. Реставрационные работы должны завершиться в 2019 г.