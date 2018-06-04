Убийство Павла Шеремета: что известно два года спустя?

Спецоперация с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко заставила общественность вновь заговорить о двух других совершенных в Киеве покушениях, жертвами которых стали журналисты Павел Шеремет и Олесь Бузина. Как продвигается расследование убийства Шеремета?

Следствие

Прошло два года, но до сих пор не обнародованы имена ни заказчиков, ни исполнителей, ни организаторов и неизвестно, есть ли они у следствия. Официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко ссылается на процессуальные сложности:

"Невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно затрудняет расследование".

Несколько дней назад генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются".

В апреле замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что его ведомство до сих пор не смогло собрать доказательную базу по этому преступлению.

В марте член комитета по вопросам свободы слова и информационной политики украинской Рады Ольга Червакова заявила, что глава МВД Украины Арсен Аваков игнорирует просьбы их комитета предоставить отчет о том, как продвигается расследование:

"Публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета и вообще о том, как идет следствие, мы так и не услышали, несмотря на то, что комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента".

Журналистское расследование

Собственное расследование провели журналисты "Слідство.Інфо" и их коллеги из международной сети OCCRP. Год назад они сняли фильм, получивший название "Убийство Павла". Репортерам удалось получить видео с камер наружного наблюдения. Журналисты сообщили, что собрали доказательства возможной причастности Службы безопасности Украины к этому делу.

Просмотрев несколько сотен часов видеозаписей, журналисты смогли частично восстановить ход событий. Около 2:15 ночи двое людей появляются на улице неподалеку от дома, где жил Шеремет. Это мужчина и женщина. Подозреваемая присаживается рядом с машиной буквально на 10 секунд. Создатели фильма говорят, что, по-видимому, в этот момент женщина закладывала бомбу.

На видео попала и некая подозрительная Skoda. Журналисты благодаря помощи специалиста из Bellingcat смогли узнать номер автомобиля и через базы ГАИ нашли женщину, которой принадлежит машина. Правда, ситуация неоднозначная. Сама женщина утверждает, что ездит на другом автомобиле, но при этом не исключает возможности, что Skoda могла быть также зарегистрирована на нее.

Через Наталью Зарецкую – так зовут эту женщину – журналисты вышли на Игоря Устименко, показания которого репортерам показались слишком запутанными. Удалось выяснить, что Устименко связан с СБУ: по состоянию на 2014 год он числился сотрудником этой госструктуры. На вопрос журналистов, работал ли он когда-нибудь в Службе безопасности Украины, Устименко отвечать отказался. Позже в СБУ сообщили, что этот человек был уволен 29 апреля 2014 года.

В день убийства Шеремета "Новая газета" написала, что за ним и за его гражданской женой Аленой Притулой велась слежка. Об этом журналистам московского издания рассказали друзья Шеремета. Эту информацию репортерам "Слідство.Інфо" позже подтвердила сама Притула. Она рассказала, что накануне взрыва обратила внимание на автомобиль, который следовал за их Subaru. Одну и ту же машину Алена видела в трех разных районах Киева. Предполагается, что и те, кто сидел в салоне Skoda, могли вести слежку за Шереметом.

Предыстория

Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Он сел в красный автомобиль марки Subaru, который принадлежал его гражданской жене руководителю “Украинской правды” Алёне Притуле, и направился в центр Киева, в студию, где вел утреннее шоу. Но Павел успел проехать лишь несколько сотен метров: в машине сработало взрывное устройство. Бомба была приведена в действие дистанционно. Когда на место происшествия приехали врачи, Павел был еще жив. Но спасти его не удалось: Шеремет скончался в карете скорой помощи.

Шеремет многие годы работал на ОРТ, вел программу "Время". С 2008 года был редактором отдела политики и общества журнала "Огонек". На Украину журналист переехал в 2011 году. Сотрудничал с "Украинской правдой" и вел авторскую программу на "Радио Вести".