Ученые ЕС разработали сканер для подземных исследований

... Онкало - хранилище отработанного ядерного топлива, оно используется и одновременно достраивается три последних года. Здесь отходы заперты в гранитной скале на глубине 450 метров,. Хранилище, по замыслу его разработчиков, прослужит человечеству 100 тысяч лет.

По нормативам ЕС, бункер с опасным содержимым подлежит ежегодным проверкам. Инспекторы, спускаясь в хранилище, рискуют потеряться в буквальном смысле слова - на такой глубине не работают средства связи. На помощь пришла разработка европейских специалистов - трехмерный сканер.

Витор Секвейра, координатор проекта: "Главная новость заключается в возможности построить, благодаря сканеру, модель хранилища в режиме реального времени. К тому же сканер позволяет нам определять местоположение - собственное и объектов, так как GPS в хранилище не работает. В режиме реального времени мы видим разницу между базовой моделью, изначальным планом хранилища, и тем, как оно выглядит в данный момент.

Инспекторы видят, что изменилось в инфраструктуре хранилища с прошлой проверки. Любые детали важны, на кону - безопасность бункера и окружающей среды. Контроль осуществляется под патронатом ЕС и Международного агентства по атомной энергии.

Мари Лахти, специалист по безопасности ядерных отходов: "Здесь, под землей, продолжаются строительные работы, хранилище растет, и нам нужна возможность быстро и эффективно зафиксировать изменения, проверить их. Мы помогали ученым в разработке сканера, и теперь хранилище - своего рода экспериментальная площадка для отработки технологии". Все изменения в подземной инфраструктуре отражаются на карте красным цветом. Специалисты соотносят их с первичной, базовой моделью хранилища, разработанной несколько лет назад.

Витор Секвейра, координатор проекта: "Вот тут прекрасно видно, что раньше этого туннеля не было. Вот еще дверь новая, ее тоже в первоначальной модели нет. Хранилище достраивается..."

Впереди - обучение разных групп инспекторов работе со сканером.

Карлос Санчес Беленгер, исследователь в сфере робототехники: "Самое сложное - работа с информацией, которую мы получаем, находясь в движении. Это требует сверхреактивных сенсоров. В нашем случае аппарат совершает 10 обращений в секунду, охватывая более 500 объектов и углов, он совершает полмиллиона замеров с погрешностью до двух сантиметров".

Сканер вот-вот выйдет на рынок, его разработчики совершенствуют устройство, учитывая пожелания проводящих экспериментальные замеры инспекторов.

Витор Секвейра, координатор проекта: "Пока сканер работают с опорой на референтную базовую модель, в будущем хотелось бы, чтобы он мог производить осмотр помещений в автоматическом режиме, не прибегая постоянно к сравнительному анализу".

Исследователи говорят, что трехмерный сканер - настоящая находка не только для проверки состояния подземных хранилищ, но и для сложных промышленных площадок. Новинка может помочь и археологам, работающим на глубине или в труднодоступных местах.