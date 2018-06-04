Вердикт по делу Сущенко

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, признав его виновным в шпионаже в России. ФСБ РФ называет Сущенко сотрудником спецслужб Украины, который по данным ведомства, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных Сил России и Росгвардии. Украинское новостное агентство Укринформ заявляло, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом и, что он прибыл в Москву по личным делам. Защита Сущенко рассчитывает на его обмен на арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.