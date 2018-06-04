Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый закон о контрсанкциях. Эти меры направлены против США и других государств, проводящих недружественную политику в отношении России.

Теперь Москва сможет вводить запрет на ввоз различной продукции из стран, которые будут уличены во враждебных шагах против Российской Федерации.