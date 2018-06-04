Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый закон о контрсанкциях. Эти меры направлены против США и других государств, проводящих недружественную политику в отношении России.
Теперь Москва сможет вводить запрет на ввоз различной продукции из стран, которые будут уличены во враждебных шагах против Российской Федерации.
Изначально одобренный Госдумой законопроект предусматривал жесткие ограничения: в частности, запрет на закупки нескоторых типов иностранных лекарств и приостановку сотрудничество с иностранными государствами в атомной отрасли, авиастроении и сфере производства ракетных двигателей, а также ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов.
Однако эти положения вызвали волну критики, как со стороны медиков, так и со стороны госкорпораций, крупного бизнеса. После этого текст был скорректирован в Совете Федерации, а формулировки значительно смягчены.
В итоге закон говорит, что контрсанкции не будут применяться "в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации".
Что же думают об этом законе россияне? Парадоксально, но мелкие российские производители рассматривают санкции и ответные контрсанкции как благо, поскольку они позволяют снизить конкуренцию на внутреннем рынке.
Когда будет задействован закон о контрсанкциях - в ближайшие недели или же после ЧМ-2018 - покажет время. Но некоторые наблюдатели не исключают, что дя этого Москва вполне может выбрать самый неожиданный момент.