Смертоносный вулкан Фуэго

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали, по предварительным данным, по меньшей мере 25 человек, в убежищах были размещены 653 человека. Эти люди - из мест, которые могли находиться на пути раскаленной лавы. Сведений о наличии пропавших без вести пока нет.