Сочи готовится к футболу

Черноморский курорт Сочи, получивший мировую известность после проведения там Зимних олимпийских игр в 2014 году, готов снова принять у себя спортивное мероприятие подобного масштаба.

Именно в Сочи - самом южном городе-участнике - пройдет один из наиболее ожидаемых матчей группового турнира Чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии. Однако главный тренер последней Фернанду Сантуш настроен скептически:

"Мы абсолютно не готовы к Чемпионату мира, а как иначе? Мы сыграли только второй товарищеский матч, у нас осталось не так много времени. Игроки не готовы на все 100%, поэтому нам предстоит проделать много работы"

Тренер сборной Испании Юлен Лопетеги, наоборот, заявляет о готовности своей команды к мундиалю:

"В течение недели мы тренировались без травм и имеем довольно позитивные результаты. Мы продолжим работу, для того, чтобы подойти к старту чемпионата на пике формы"

Матч группы В между Португалией и Испанией пройдет 15 июня на стадионе "Фишт". Перестроенная специально для проведения футбольных матчей 48-тысячная арена в общей сложности примет четыре матча группового этапа и два матча стадии плей-офф.