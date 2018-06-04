В Словении побеждает оппозиция

Демократическая партия Словении, или SDS, экс-премьера Янеза Янши пока лидер (по предварительным результатам) досрочных парламентских выборов. Голосование состоялось в воскресенье.

Избирком сообщил, что по итогам обработки части бюллетеней SDS набирает почти 27% голосов.

Лидер партии сообщил, что “нам нужны будут соратники, наша дверь открыта для тех, кто готов к серьезному диалогу, как это, собственно, было всегда в нашей партии, когда мы формировали кабинет министров".

Жесткая позиция SDS в отношении мигрантов осложняет поиски партнеров по возможной коалиции. Пришедшее вторым движение Марьяна Шареца об отказе участвовать в переговорах уже заявило.

Марьян Шарец подчеркнул, что он желает удачи в переговорах о создании кабинета министров, но, как было неоднократно сказано, в это правительство его политдвижение не войдёт.

Пока у победителя имеется только один союзник - это правоцентристская партия "Новая Словения", по предварительным результатам, получившая чуть больше 7 % голосов.

Янша уже был главой кабмина Словении, пять лет назад он был смещен со своей должности и приговорен к лишению свободы по обвинению в коррупции.