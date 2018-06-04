Чего ждут от нового кабмина Италии?

В Италии новое правительство принесло присягу и приступило к работе. Настало время для обещанных перемен. Чего же конкретно ждут итальянцы от кабинета министров?

В последнее десятилетие итальянская экономика почти не росла. Треть молодых граждан страны в возрасте от 20 до 34 лет вынуждены сидеть без работы, а внешний долг Италии чрезвычайно высок - 130% от ВВП.

Получившие большинство мест в парламенте левые популисты из "Движения 5 звезд" и консерваторы из "Лиги" заняли ключевые места и в правительстве. Так, Луиджи ди Майо, который обещал провести справедливую налоговую реформу, стал министром экономического развития, а грозивший разобраться с мигрантами Маттео Сальвини возглавил МВД.

Несмотря на принадлежность к различным политическим течениям их объединяет весьма негативное отношение к ЕС - Еврокомиссию они называют сборищем бюрократов и склонны считать их корнем если не всех, то почти всех зол, от которых страдает Италия.

Отметим, что за дебютными шагами правительства Конте будут пристально следить не только итальянцы, но и международные партнеры. И первая проверка на прочность ждет нового премьера Италии уже в конце этой недели - на саммите "большой семерки" в Канаде 8-9 июня.

Ранее такие страны, как Франция и Германия критически отзывались о программе реформ итальянских популистов. Однако после формирования правительства дали понять, что готовы к диалогу с Римом.

Впрочем, наблюдатели не сомневаются, что столкновение между Италией и странами, привыкшими себя считать локомотивами ЕС, рано или поздно произойдет.