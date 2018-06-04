Новый альбом 87-летней дивы

Ее дебютный альбом и ее нынешний диск разделяет больше 60-ти лет.

87-летняя Омара Портуондо, дива знаменитого кубинского джаз-клуба "Buena Vista Social Club", в Гаване на презентации заявила, что для нее до сих пор счастье заключается в творчестве:

"Я могу сказать о том, что вполне удовлетворена нашей общей работой, но это не значит, что на этом моя дискография обрывается. Мне очень приятно, что люди принимают мой взгляд на джаз, мое понимание музыки еще и потому, что это культура моей родины".

У продюсера альбома Алена Переса в оценке исполнительницы имеются только превосходные степени: "У Омары выдающееся всё: от манеры исполнения до ее трактовки джаза".

Ее диск "Omara Siempre", который можно перевести как "Омара Навсегда", только что вышел в свет.