Прорыв в лечении рака груди

Около 70% женщин, у которых обнаружен рак груди на ранней стадии, после удаления опухоли могут не проходить процедуру химиотерапии. Об этом заявили американские ученые на конференции сообщества клинической онкологии в Чикаго.

В исследовании принимали участие более 10 тыс. женщин, которые прошли генетический тест Oncotype DX. Этот тест выявлял вероятность риска рецидива рака по активности генов, участвующих в клеточном росте.

Около 17% женщин с диагнозом имели повышенный риск и получали химиотерапию, у 16% этот риск был низким и можно было отказаться от химии. 67% исследованных женщин по результатам тестов имели неопределенный риск рецидива и часть из них получали химиотерапию, а часть – нет. Все они предварительно были прооперированы и получали гормональную терапию.)

Спустя девять лет оказалось, что 94% женщин, участвующих в эксперименте, были живы и у 84% в обеих группах не было рецидивов.

"Теперь, я думаю, что все женщины со страшным диагнозом могут пройти этот тест. Если его результаты покажут, что риск рецидива низок, то таким женщинам назначат гормональную терапию. Если же риск высок, то к ней добавят и химиотерапию. Что же касается наибольшей группы пациенток с неопределенным риском рецидива, то для их лечения теперь можно смело назначать только гормональную терапию. Такое предположение было и раньше, но теперь мы в этом уверены", - заявил доктор Ричард Шильский, главный врач Американского общества клинической онкологии.

На основании данных, опубликованных на конференции, врачи пришли к выводу, что по результатам генетического теста большинству женщин можно рекомендовать более щадящие виды лечения, чем химиотерапию.

"У активных, здоровых женщин подобная процедура вызывает усталость и негативно сказывается на их привычном образе жизни, на их работе и семье. Раньше химиотерапия назначалась всем женщинам с диагнозом "рак молочной железы", а теперь этой процедуры можно избежать", - заявляет доктор Харольд Бурштейн, Институт раковых исследований Dana-Farber.

В сообщении издания The Time отмечается, что генетический тест Oncotype DX стоит в США около 4 тыс. долларов и полностью покрывается медицинской страховкой.

По статистике, ежегодно в мире появляется более 1,5 миллионов новых случаев развития опухоли молочной железы. При этом более 400 тысяч из них заканчиваются смертельным исходом.