Австрия как мост между ЕС и РФ

Президент России Владимир Путин за четыре дня до рабочего визита в Вену дал интервью австрийскому государственному телеканалу ORF, которое вышло в эфир вечером в понедельник. В беседе с журналистом Армином Вольфом российский лидер назвал Австрию "традиционным надёжным партнёром". Он также постарался успокоить тех, кто видит в Москве угрозу целостности Европейского союза.

Владимир Путин: "У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз наш крупнейший торгово-экономический партнер".

Австрия традиционно избегает жесткой риторики в адрес России и таких недружественных жестов как высылка дипломатов.

Петер Лаунски-Тиффенталь, официальный представитель правительства Австрии: "Нам нужен диалог особенно тогда, когда в разных частях мира растет напряженность. Она может быть снята и устранена только вместе с Россией, а не в противостоянии".

Австрия это первая страна ЕС, которую Путин посещает после своего переизбрания на четвёртый срок. В этом можно увидеть жест благодарности стране, которая в отличие от большинства государств ЕС отказалась высылать российских дипломатов в марте этого года в связи с "делом Скрипалей".

Велина Чакарова, Австрийский институт проблем Европы и безопасности: "Конечно, с точки зрения России, любая возможность должна быть использована, чтобы выйти из изоляции в отношениях с Евросоюзом, с помощью двусторонних соглашений и договоренностей. В этом смысле Австрия – удачный партнер".

Иоганнес Плешбергер, Euronews: "Программа визита Путина включает не только переговоры с федеральным канцлером, но и двусторонний экономический форум. Совсем недавно вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе призвал к снятию санкций против России. Тем не менее австрийское правительство следует линии Евросоюза, а себя видит во время своего президентства в роли моста между Востоком и Западом".